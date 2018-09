Ecœurant ! Guillermo Saavedra (Mediapart) compare les Palestiniens d’aujourd’hui aux Juifs en 1940 !

Guillermo Saavedra, bloggeur chez Mediapart est aussi Président de la Chambre Chilienne de Commerce et d’Industrie en France a déclaré une guerre totale à Israël et signe sur Mediapart une tribune d’une rare virulence, tout en détournant massivement des photos en les sortant de leur contexte. On aurait souhaité que celui-ci se batte pour que le procès des responsables de la Colonia Dignidad au Chili, une secte pédophile créée par un ancien nazi, Paul Schaefer, éclate enfin au grand jour et que les innombrables victimes, mineures et adultes, de ce lieu de tortures et d’abus sexuels, obtiennent réparation. Mais il est plus facile pour Guillermo Saavedra de s’en prendre à Israël, tout en restant au chaud à la CCI chilienne…….Détails……..