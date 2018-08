Echec au BDS. Moovit (Israël) en Indonésie aux Jeux asiatiques.

Selon le Pew Research Center, 49 pays ont une majorité de population musulmane. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont : l’Indonésie, qui abrite 12,7 % des musulmans du monde, suivi du Pakistan (11 %), de l’Inde (10,9 %), et du Bangladesh (9,2 %). Environ 20 % des musulmans vivent dans des pays arabes. le fait qu’une firme israélienne comme Moovit (lire l’article ci-dessous) puisse être acceptée de manière publique et ouverte en Indonésie est exceptionnel. Le BDS est sous le choc!Lire la suite sur israelvalley.com