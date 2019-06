D’intenses échanges de tirs entre les forces de défense israéliennes et les forces de sécurité palestiniennes ont eu lieu à Schem (Naplouse). Les forces de Tsahal auraient encerclé le bâtiment du quartier général de la sécurité préventive palestinienne. La cause: les troupes israéliennes se seraient trompées et auraient pris les membres du siège des services de sécurité pour des terroristes…Lire la suite sur tel-avivre.com