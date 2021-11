Échanger Jérusalem contre des visas américains. Par Caroline Glick.

Mercredi dernier, en réponse à une question du sénateur Bill Hagerty (R-Tenn.), le sous-secrétaire d’État américain Brian McKeon a admis dans son témoignage devant la commission des relations étrangères du Sénat que sous droit international, les États-Unis ne peuvent ouvrir un consulat à Jérusalem sans le consentement d’Israël. En d’autres termes, la perspective que l’administration Biden ouvre un consulat aux Palestiniens dans la capitale d’Israël sans demander la permission d’Israël de violer la souveraineté d’Israël à Jérusalem est hors de propos.

Compte tenu de la détermination quasi obsessionnelle de l’administration Biden à ouvrir un consulat aux Palestiniens à Jérusalem, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne présente une offre qu’elle pense qu’Israël ne pourra pas refuser. Un consulat contre des visas ?

Cela nous amène à l’offre apparente des États-Unis. Sa misère est aussi époustouflante qu’insultante. Comme le note l’article de Globes, Israël et l’Arabie saoudite mènent déjà des échanges économiques, y compris des accords commerciaux via les partenaires des accords d’Abraham, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Israël aurait également entretenu des liens de sécurité étroits avec l’Arabie saoudite au cours des dernières années, ce qui a profité aux deux nations.

L’article de Globes a rapporté que la participation saoudienne aux accords d’Abraham, qui impliquent la normalisation complète des relations économiques et diplomatiques entre Israël et les États arabes participants, n’est pas sur la table. À ce jour, le roi saoudien Salmane s’est opposé à l’adhésion directe aux accords d’Abraham.

Et si MBS ne devient pas roi ?

Dans le même temps, il a permis au prince héritier Mohammed bin Salman (MBS) de jouer un rôle clé dans leur conception et leur progression. Alors que le roi Salmane ne devrait pas changer de position, tandis que Donald Trump était président, la plupart des observateurs pensaient que MBS amènerait l’Arabie saoudite dans les accords d’Abraham et normaliserait complètement les relations saoudiennes avec Israël une fois qu’il prendrait le pouvoir. Ces derniers mois, en réponse à l’animosité ouverte de l’administration Biden envers l’Arabie saoudite en général et MBS en particulier, la politique étrangère saoudienne est devenue de plus en plus contradictoire et l’emprise de MBS sur le pouvoir s’est affaiblie.

Compte tenu de l’incertitude, la meilleure décision d’Israël par rapport à l’Arabie saoudite est de rester sur la touche et de permettre aux processus internes saoudiens de se dérouler. Si MBS devient le monarque et que ses positions de l’ère Trump restent inchangées, il normalisera les liens avec Israël quelle que soit la nature de la présence américaine à Jérusalem. Si MBS est destitué au profit d’un autre prince qui succède au roi Salmane, la probabilité que l’Arabie saoudite rompe ses liens avec Israël, quel que soit son niveau, est très élevée. Ainsi, tout ce que l’Arabie saoudite offre à Israël aujourd’hui sera facilement inversé.

Un consulat contre des visas ?

D’un autre côté, si Israël accepte de permettre le fonctionnement d’un consulat américain à Jérusalem, les dommages seront irréversibles.

Si Israël approuve la demande de l’administration Biden d’ouvrir un consulat américain à Jérusalem, cela sapera sa plus grande réussite pendant la présidence Trump : la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur Jérusalem. En ouvrant un consulat aux Palestiniens à Jérusalem, les États-Unis abrogeront effectivement la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne à Jérusalem et transféreront cette reconnaissance aux Palestiniens. L’approbation israélienne de la demande des États-Unis sera automatiquement interprétée par tout le monde comme une renonciation israélienne aux droits souverains d’Israël sur Jérusalem.

Les apologistes de l’administration Biden et les gauchistes israéliens prétendront que l’accord de Jérusalem sur la table n’est qu’une nouvelle version de l’accord qu’Israël a conclu avec les Émirats arabes unis l’année dernière. Mais c’est complètement faux. Les Émirats arabes unis ont offert à Israël une paix totale. L’accord qui serait discuté avec les Saoudiens est beaucoup plus limité.

Plus important encore, en échange de relations diplomatiques et économiques complètes avec les Émirats arabes unis, Israël a accepté de suspendre temporairement son projet d’appliquer ses lois dans certaines parties de la Judée-Samarie, dans le cadre du plan de paix du président de l’époque, Donald Trump. Israël peut donc décider de mettre en œuvre le plan de souveraineté à tout moment.

Une concession irrévocable, contre des visas…

Dans le cas présent, cependant, la concession d’Israël est irrévocable. Peu importe qui dirige le gouvernement de Jérusalem. Ici, on ne demande pas à Israël de suspendre ses plans. L’administration Biden demande à Israël de permettre aux États-Unis de subvertir les droits souverains et le contrôle d’Israël sur Jérusalem en donnant aux Palestiniens le pouvoir de contester et de saper tous les aspects des opérations municipales et nationales d’Israël à Jérusalem, avec le soutien américain.

Cela nous amène au deuxième « cadeau » que l’administration Biden offre apparemment à Israël – une exemption de visas limitée pour l’entrée des États-Unis aux touristes israéliens. L’offre elle-même est une expression du mépris des États-Unis, plutôt que de la bonne volonté envers Israël. Aucun pays ne concède sa souveraineté sur sa capitale pour des visas. Pour faciliter les vacances de ses citoyens en Amérique.

Comme McKeon l’a admis, le sort de Jérusalem est entre les mains d’Israël. Le gouvernement doit reconnaître qu’aucune offre – certainement pas l’absurdité dont on parle maintenant – ne vaut la peine de sacrifier la capitale. Notre souveraineté contre l’abrogation de visas. Allons donc ?!

Caroline Glick est une chroniqueuse primée et auteure de « La solution israélienne : un plan à un seul État pour la paix au Moyen-Orient. «

Cet article est paru pour la première fois dans Israel Hayom.