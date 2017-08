Echange d’expérience France-Israël sur l’organisation des soins d’urgence.

L’an dernier des participants français et israéliens ont participé à un séminaire sur les organisations hospitalières et la gestion de crise dans le contexte spécifique de la survenue d’attentats.

Ce séminaire avait réunit, pour un échange d’expérience, des praticiens hospitaliers et des cadres de santé français et israéliens de haut niveau (président de la Société française de médecine d’urgence, président du SAMU-Urgences de France, directeur du Centre national de Magen David Adom, directeurs des principaux hôpitaux israéliens…).

Ensemble, ils ont décidé de continuer d’évoquer notamment les principes d’organisation des systèmes de santé israélien et français en cas de crise, l’organisation des soins de premier recours, la préparation des établissements de santé aux situations de crises et la prise en charge médico-psychologique et des syndromes post traumatiques, afin de partager et d’identifier les meilleures pratiques de chaque pays.