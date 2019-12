Ofer Shelah’, n°2 de Yesh Atid a attaqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou à propos de l’impasse politique qui perdure en Israël et des troisièmes élections qui se profilent: « Binyamin Netanyahou est le seul responsable du fait que nous soyons à l’orée de nouvelles élections. L’équipe de négociateurs du Likoud n’a pas bougé d’un pouce dans ses positions et ses exigences alors que nous avons fait tous les efforts afin de former un gouvernement d’union et éviter des élections. Mais depuis le premier jour, Binyamin Netanyahou a voulu ces élections… ». Le député a également qualifié de « mensonges » les exhortations du Premier ministre quant à une « fenêtre d’opportunités qu’il ne faut pas rater sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire ».Lire la suite sur lphinfo.com