E. Lucet manage un film d’intox pro-Hamas. Vidéo

La communauté juive dans son ensemble ressent très mal le parti-pris de France 2, par le truchement de sa présentatrice-vedette, Lise Lucet, apparemment chargée de suivre à la lettre les instructions du Quai d’Orsay macronisé pour insulter Israël, en tant qu’Etat souverain, son armée, en tant que la plus modérée et la plus professionnelle de tout le Moyen-Orient, y compris quand elle doit sévir contre une population manipulée et servant de bouclier humain, afin de permettre l’infiltration terroriste dans ses frontières.

Aura lieu un décryptage de ce nouveau documentaire unilatéral et/ou mensonger, au service du crime terroriste, que ce soit en Israël, ou directement en France, contre de vieilles dames survivantes de la Shoah, ou des personnes enlevées et torturées au seul motif qu’elles sont juives, donc “riches” (Livry-Gargan, Créteil, Halimi).

Claude Barouch, de l’UPJF appelle à l’unité dans l’action contre ces tentatives de creuser l’isolement de la communauté juive de France ou Israël en tant qu’Etat, à travers la pratique du nouvel antisémitisme d’Etat : l’antisionisme.Lire la suite sur jforum.fr