Durant Yom Kippour, forte baisse de la pollution de l’air en Israël.

Vendredi soir et toute la journée de Samedi, Israël a célébré Yom Kippour (le jour du Grand Pardon). Selon une enquête récente plus de 70 pour cent des Juifs israéliens jeûnent pendant lYom Kippour. Le pourcentage atteint 99 pour cent chez les orthodoxes.

En dépit des fortes chaleurs, les urgences ont connu un afflux important. Le jour de Yom Kippour, la circulation automobile est interdite et les ballades en vélo sont également proscrites du point de vue religieux, mais de nombreux Israéliens profitent des rues et routes totalement dégagées pour faire du vélo. L’absence de circulation automobile a des effets très positifs sur l’environnement. Une étude du Technion a montré une baisse significative du niveau de pollution de l’air dans tout le pays et particulièrement dans la région de Tel-Aviv le jour de Yom Kippour.