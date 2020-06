Dubaï : Il est temps que les États du Golfe normalisent leurs relations avec Israël»

L’ancien chef de la police de Dubaï, le lieutenant-général Dhahi Khalfan Tamim, a suscité la controverse le week-end dernier lorsque, dans une série de tweets, il a appelé les États du golfe Persique et le reste du monde arabe à admettre qu’ils souhaitaient établir des relations diplomatiques ouvertes avec Israël.

Tamim est connu comme l’officier de police qui a révélé le lien entre l’agence de renseignement du Mossad et l’assassinat en 2010 du co-fondateur des Brigades Izzedine al-Qassam Mahmoud al-Mabhouh, dans la capitale des Émirats arabes unis. Il est également connu comme un critique sévère des Palestiniens et un ardent partisan du président américain Donald Trump.

Dans une série de tweets devenus viraux en quelques minutes, Tamim a écrit: «La vérité est qu’il est insensé de ne pas reconnaître Israël.

«Israël est un pays fondé sur la science, la connaissance, la prospérité et des relations solides avec tous les pays en développement. Qui sont les gens qui ne reconnaissent pas le statut [international] d’Israël? D’où pensent-ils que les Juifs viennent? Hawaï? »

Contrer le Qatar

Dans un autre tweet, l’ancien chef de la police de Dubaï a en outre exhorté le monde arabe à officialiser ses relations avec Israël. « Dès que les États du Golfe normaliseront leurs relations avec Israël, le rôle du Qatar en tant qu’État mandataire des organisations terroristes sera terminé », a-t-il écrit, faisant référence aux liens étroits de Doha avec le groupe terroriste au pouvoir dans la bande de Gaza.

«On sait que le Qatar soutient le Hamas et maintient toujours une relation avec Israël. Alors, qu’est-ce qui nous empêche d’avoir une relation normale avec elle [Israël]? »

L’Etat juif, a-t-il poursuivi, «veut une paix et une sécurité à long terme. J’appuie cela. Tous les pays arabes, les Émirats arabes unis et le royaume saoudien acceptent Israël. Vous voulez faire la paix avec Israël. Lorsque cela se produira, le Qatar n’aura plus besoin de ses combattants sur son territoire. La guerre prendra fin », a-t-il déclaré selon le rapport.

SOURCE: Israel Hayom