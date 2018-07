Du haut de cette pyramide, 60 années vous contemplent !

Si le Traité de Rome date de 1957, l’Europe que rejettent massivement les peuples européens date du traité de Lisbonne en 2009. Ne se sont écoulés finalement que 10 ans.

Jusque-là, la structure politico-économique semblait sous contrôle. Le Politique et l’Economique paraissaient scindés. Nous étions encore sous la Communauté Economique Européenne. Puis vint cette proposition de Constitution. Par référendum, les Français et les Néerlandais dirent NON. Néanmoins, les outils que proposait cette Constitution sont intégralement ratifiés par le Traité de Lisbonne.Lire la suite sur jforum.fr