La Grande, ancienne discothèque réhabilitée en « foodcourt », vient tout juste d’ouvrir ses portes. 350m² dédiés à la gastronomie, à l’art et à la musique. Située à proximité de l’Hôtel du Palais de Biarritz et de sa célèbre plage, cette adresse de choix offre à ses clients un accueil et des produits de qualité dans une ambiance unique, chaleureuse et variée…….Détails………