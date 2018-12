Droite: Yehouda Glick lance un appel à Moshé Feiglin et à Michaël Ben-Ari

Lors des élections de 2015, plus de 125.000 voix de droite ont été perdues par le fait que le parti Yahad d’Elie Ishaï et Yoni Shetboun n’avait pas atteint le seuil d’éligibilité. Afin d’éviter ces pertes qui peuvent représenter deux à trois mandats, le député Yehouda Glick du Likoud a lancé un appel à Moshé Feiglin (Zehout) et au Dr. Michael Ben-Ari (Otsma Yehoudit) afin qu’ils renoncent à présenter une liste, estimant qu’ils n’ont aucune chance d’atteindre le seuil exigé.

Sur son compte Twitter, le député demande aux dirigeants de ces deux partis de “faire preuve de responsabilité et d’humilité” et “de ne pas réitérer l’erreur de 1992, où la parcellisation de la droit avait amené Itshak Rabin et la gauche au pouvoir avec l catastrophe des Accords d’Oslo à la clé”.

Cette démarche de Yehouda Glick faisait suite à un twitt de Moshé Feiglin qui disait: “Le parti Zehout salue la fin de ce gouvernement Netanyahou qui a été un échec. Ce gouvernement a négligé la sécurité des citoyens de l’Etat d’Israël, dans le sud, le nord, à Jérusalem, en Judée-Samarie et dans le centre. Il est temps de choisir un autre leadership digne et responsable pour l’Etat d’Israël”.

Il faut rappeler que Yehouda Glick fait partie des fondateurs du courant Manhigout Yehoudit au sein du Likoud, avec Moshé Feiglin, mais alors que Feiglin ait préféré quitter le Likoud pour créer sa propre formation, Yehouda Glick a choisi de rester au sein du grand parti.

Photo Miriam Alster / Flash 90

