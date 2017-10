Drame au sein de Tsahal : Une soldate qui était en prison est décédée….

La soldate de l’armée Israélienne qui était emprisonnée dans la prison 4 et qui s’est effondrée la semaine dernière est morte cette nuit à l’hopital Beilinson. Ses funérailles auront lieu cet après-midi dans le cimetière militaire de Netanya……Détails…….

Le 18 septembre, cette soldate de Tsahal avait été arrêtée sous ordre du tribunal militaire afin qu’elle soit interrogée mais 6 jours plus tard, elle s’est effondrée dans sa cellulle, dans la prison 4.

Elle avait rapidement été évacuée à l’hôpital Asaf Harofeh pour y être traitée, alors qu’elle était inconsciente.

Plus tard, elle a été transférée à l’hopital Beilinson. Lire la suite sur koide9enisrael