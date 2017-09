Dramatique bilan : 37 enfants et adolescents ont été tués pendant les vacances d’été !

Selon un nouveau rapport publié par l’Organisation pour la sécurité des enfants Beterem, 37 enfants et adolescents ont été tués pendant les vacances d’été de cette année…….Détails……



Les nouvelles statistiques montre une nette augmentation des décés par rapport aux quatre dernières années, où en moyenne 23 enfants ou adolescents avaient perdu la vie entre le 21 juin et le 31 août.

Les principales cause de ces décès sont les accidents de voiture, 21 enfants et adolescents ont perdu la vie sur les routes cet été.