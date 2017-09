Dramatique accident de char dans le golan : Un officier et un soldat tués ……

Un véhicule blindé est tombé dans un fossé lors d’un exercice dans le nord du Golan. Un officier ayant le grade de lieutenant-colonel et un sergent du 411e bataillon d’artillerie ont été tués……Détails……

Quatre autres soldats ont été blessés dont deux grièvement. L’enquête initiale sur l’incident a révélé que vers 2 heures du matin, le blindé, qui faisait partie d’un convoi sur la route entre le Carrefour Nafah et le Carrefour Wasset, en direction du sud vers le nord des hauteurs du Golan, s’est écarté de la route et est tombé dans le fossé.

Selon le conducteur du char, il aurait été aveuglé par les véhicules du convoi en face de lui.

Le commandant de peloton et le sergent dans la tourelle ont été tués et quatre autres soldats ont été blessés.

L’un des deux blessé grave a été piégé pendant environ deux heures sous le Tank jusqu’à ce qu’il soit secouru.

À la suite de dramatique accident et du grand nombre d’incidents de sécurité au cours des derniers mois dans Tsahal, l’armée a décidé d’arrêter les entraînements des forces terrestres jusqu’à dimanche.

Il y a deux semaines, trois soldats ont été légèrement blessés lorsqu’un tank Merkava s’est renversé lors d’un exercice dans les hauteurs du Golan.