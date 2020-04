Double peine en Iran : Covid-19 et invasion de criquets

Pendant que le monde est préoccupé par le coronavirus, une autre épidémie, partie d’Arabie saoudite, atteint à présent l’Afrique de l’Est et l’Asie du Sud: une invasion de milliards de criquets pèlerins, appelés aussi sauterelles du désert. On en avait pas vu autant depuis un quart de siècle.

S’il n’est pas anormal d’observer ces insectes dans ces régions, pareille prolifération cette année s’explique par des causes multiples: le réchauffement climatique en est une. Mais cet essor aurait aussi été favorisé par deux ouragans en 2018, qui ont déversé des pluies torrentielles sur la péninsule arabique. Et la combinaison de pluie dans un désert de sable et d’eaux plus chaudes, est parfaite pour les criquets. « Une fois que ces eaux de pluie se retirent, le sol garde assez d’humidité pour que les femelles puissent pondre leurs œufs pendant environ six mois » explique au New York Magazine le « météorologue des sauterelles » à la FAO, Keith Cressman.

Du cœur de la péninsule arabique, les sauterelles du désert ont « migré » vers le Yémen puis, à la fin de 2019, vers la corne de l’Afrique. L’Ouganda a été atteint à son tour au début de février, puis l’Est du Congo. Un autre essaim s’est entre-temps tourné vers le Nord, atteignant, de l’autre côté du Golfe Persique, l’Iran, puis le Pakistan.

En Iran les autorités combattent actuellement ce fléau volant sur environ 100 000 hectares de terres dans six provinces du sud du pays. Déjà dépassé par la lutte contre le Covid-19, le régime semble attendre l’aide internationale pour combattre les criquets pèlerins. L’inaction des mollahs est telle, que les insectes volants se répandent depuis plus d’un mois et demi dans le sud iranien, au grand dam des agriculteurs qui ont tout perdu.

Un an de malheur volant

Dés le 10 mars, l’Iran a annoncé l’arrivée d’immenses essaims de criquets pèlerins dans le sud de l’Iran.

Une première génération de criquets est arrivée en Iran en avril 2019, lorsque les provinces de Hormozgan, du Sistan-et-Balouchistan, du Khuzistan, de Bushehr, de Fars, de Kohgilouyeh-Boyerahmad, du Khorassan du Sud et d’Ilam ont été envahies par ces insectes ravageurs.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a prédit que les essaims de criquets pèlerins pourraient également envahir la province iranienne centrale de Kerman et la zone humide de Jazmourian, un bassin intérieur situé dans le sud-est de l’Iran.