Dormez tranquille. La Banque d’Israël a laissé le taux d’intérêt inchangé à 0,1%.

Le shekel se renforce par rapport au dollar et s’affaiblit face à l’euro cet après-midi (15-01-2018). Dans les contrats à terme, le taux de change entre le shekel et le dollar était en baisse de 0,74% par rapport au taux représentatif de vendredi à 3,3898 NIS / $, et en hausse de 0,52% par rapport à l’euro à 4,1411 / €. C’est la première fois que le taux de change entre le shekel et le dollar est tombé en dessous de 3,40 NIS / $ depuis juillet 2011. Lire la suite sur israelvalley.com