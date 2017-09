Donald Trump souhaite une merveilleuse année au peuple Juif

Le président américain Donald Trump a souhaité lundi au peuple juif une bonne année, avant les fêtes de Rosh Hashanah qui seront célébrées mercredi au coucher du soleil.

“Les grandes fêtes sont un temps de réflexion au cours de l’année écoulée et d’espoir de renouvellement pour l’année à venir. Les communautés juives à travers le pays et dans le monde entier entrent dans un temps de prière, de repentir et de réflexion envers les valeurs sacrées et les traditions qui guident le caractère et l’esprit incroyables du peuple juif “, a-t-il déclaré.

“Nous réaffirmons le lien incassable entre les États-Unis et Israël et nous demandons à Dieu de rendre justice, dignité et paix sur terre”.

“Melania et moi souhaitons à tous une année douce, saine et paisible, ce qui, nous l’espérons, apportera beaucoup de bénédictions à tous”.

