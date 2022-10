Document: Ray Charles chante Hava Naguila avec David Ben Gourion

Hiver 72, quelques mois avant la guerre de Kippour, Ray Charles est en tournée en Israël pour une série de 5 concerts à Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa. Les salles sont bondées, notamment à Jérusalem où les spectateurs refusent de quitter la salle pour un second spectacle de la vedette américaine. Il suggère alors de laisser au moins leur siège aux spectateurs suivants et de s’installer sur les escaliers.

La vedette américaine est en Israël pour tourner un film, « Ray Charles en terre sainte ». La star se rend dans le Néguev pour y rencontrer « le vieux », David Ben Gourion, retiré dans son Kibboutz de Sdé Boker (Il y décédera 1 an plus tard). Les deux hommes vont échanger durant 5 heures. « Avec Martin Luther King, Ben Gourion est l’homme qui m’aura le plus impressionné», reconnaîtra plus tard Ray Charles dans ses mémoires. Voici un extrait de la rencontre, dans la salle du Kibboutz, Ray Charles va entonner avec les résidents et en présence de Ben Gourion, la célèbre chanson « Hava Naguila ».

«Même si je ne suis pas juif, » expliquait-il, Israël est l’une des rares causes pour laquelle je me sens à l’aise. Les Noirs et les Juifs sont liés par une histoire commune de la persécution. Nous savons tous les deux ce que ça fait d’être le marchepied de quelqu’un d’autre ».