Dix faits que vous devriez savoir sur Mahmoud Abbas

Etes-vous certains de tout savoir sur le président de l’Autorité palestinienne ? Voici quelques faits qui devraient vous intéresser.

1. IL A FINANCÉ LE TERRORISME

Mahmoud Abbas a participé au financement du groupe terroriste septembre noir qui a assassiné 11 athlètes israéliens aux jeux olympiques de Munich en 1972

2. C’EST UN NÉGATIONNISTE

Mahmoud Abbas a a obtenu son diplôme universitaire au moyen d’une thèse négationniste validée à Moscou dans laquelle il prétend que les nazis n’ont jamais pu tuer 6 millions de Juifs.

3. SELON LA LOI, IL N’EST PLUS PRÉSIDENT DEPUIS 12 ANS

Mahmoud Abbas a été élu démocratiquement à la présidence de l’Autorité palestinienne jusqu’en 2009…depuis, cette date, il conserve le pouvoir de manière autocratique, pour lui et les siens.

4. C’EST UN FIDÈLE D’ARAFAT

Mahmoud Abbas, contrairement à ce qu’il affirme aujourd’hui, fut tellement proche de Yasser Arafat qu’il nomma son fils…Yasser

5. SON ÉPOUSE NE SE SOIGNE QU’EN ISRAËL

La femme de Mahmoud Abbas a toujours refusé de se faire suivre par des médecins palestiniens ou jordaniens. Par exemple, en 2015, au moment où trois jeunes adolescents juifs étaient enlevés puis assassinés, son épouse, Amina, était hospitalisée au Assouta Medical Center pour une opération à la jambe.

6. IL A FAIT UN PACTE AVEC LE HAMAS

Le 23 avril 2014, Mahmoud Abbas a signé un accord d’union nationale avec le groupe terroriste du Hamas, auteur du meurtre de centaines de civils citoyens des États-Unis, d’Israël, du Canada, d’Équateur, de Thaïlande, de Roumanie, de Bulgarie, d’Ukraine, de France, d’Allemagne, d’Italie , des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des Philippines, du Ghana, d’Afrique du Sud, d’Éthiopie, d’Érythrée, de Chine et de Thaïlande.

7. IL EST A LA TÊTE D’UN GOUVERNEMENT CORROMPU

Dans son témoignage devant la sous-commission sur le Moyen-Orient et en Asie du Sud de la Chambre des Affaires étrangères, Elliott Abrams, l’un des conseillers d’Obama a déclaré que « la corruption est une menace insidieuse non seulement des finances publiques palestiniennes, mais de la foi dans l’ensemble du système politique. Cette corruption a eu un impact sur ​​les donateurs potentiels. Je peux vous dire de ma propre expérience, en tant que fonctionnaire américain, que solliciter une aide financière de gouvernements arabes du Golfe pour les Palestiniens, devient impossible. On me répond: Pourquoi devrions-nous leur donner de l’argent quand leurs fonctionnaires vont juste le voler? »

8. MAHMOUD ABBAS S’EST DISPUTÉ AVEC CONDOLEEZZA RICE ET DONALD TRUMP

En Juillet 2012, Abbas a accusé l’ancienne Secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza Rice, d’avoir inventé une conversation entre eux, qui n’était pas en sa faveur. En réponse, Mme Rice a nié avoir fabriqué cette conversation. Son chef de cabinet, Georgia Godfrey, a écrit, « Dr. Rice a simplement rapporté dans son livre les minutes retranscrites officiellement, d’une conversation avec Abbas. Quand à l’ancien président américain Donald Trump, Abbas l’a simplement traité de « fils de chien » et refusait de répondre à ses appels téléphoniques.

9. ABBAS SE FÂCHE RAPIDEMENT

Un professeur d’une université arabe palestinienne a été arrêté par la police et incarcéré parce qu’il avait écrit un post sur sa page Facebook, jugé déplaisant pour le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

10. IL LUI MANQUE UNE PHALANGE A LA MAIN DROITE

Abbas à perdu une phalange lorsque qu’une fenêtre de sa voiture blindée s’est refermée sur son doigt, le sectionnant. Abbas, a attendu 2 heures avant de se rendre à l’hôpital et n’a pu récupérer sa phalange.