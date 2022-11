Distribution des ministères: premières estimations

Netanyahou n’a pas encore entamé officiellement ses discussions mais les rencontres se multiplient malgré tout en prévision des négociations.

D’après le site Ynet, le député Yariv Levin, deuxième sur la liste du Likoud après Netanyahou, aurait toutes les chances d’obtenir le ministère de la Justice. Amir Ohana (6) serait nommé ministre des Affaires étrangères, Yoav Kish (7) recevrait le ministère de la Santé, Miri Reguev (9) pourrait se voir attribuer le ministère des Transports et Micky Zohar (10) le ministère de la Culture et des Sports. Dans l’entourage de Netanyahou, on souhaiterait nommer David Bittan (17) au poste de chef de la coalition.Lire la suite sur lphinfo.com