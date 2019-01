D’Israël. Benjamin Netanyahu sera à Davos la semaine prochaine.

Le premier Ministre sera à Davos la semaine prochaine. Selon Le Figaro : « En raison du Brexit, de la crise des «gilets jaunes», du «shutdown» ou de la guerre commerciale, nombre de dirigeants ont renoncé à se rendre cette année au Forum économique mondial de Davos en Suisse, qui se tient du 22 au 25 janvier.

Ils ont décidé de passer leur tour. Cette année, Donald Trump et Emmanuel Macron ne se croiseront pas à Davos, à l’occasion du Forum économique annuel qui se tient du 21 au 25 janvier. Alors que la station de ski suisse attend 3000 participants dont 65 chefs d’État ou de gouvernement, les présidents américain et français, mais aussi la première ministre britannique Theresa May, sont retenus par les affaires intérieures.Lire la suite sur israelvalley.com