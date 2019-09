Disparition. Jacques Chirac et Israël. Son coup d’éclat à Jérusalem.

Parmi les images que l’histoire retient de Jacques Chirac, l’ex-président français disparu ce jeudi 26 septembre à 86 ans, celle de sa visite à Jérusalem en 1996 fait peut-être partie des plus marquantes. “Élu à la fonction suprême en 1995, il entreprenait dès l’année suivante une grande tournée diplomatique de huit jours à travers six zone et pays – Syrie, Israël, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Égypte”, relate The Times of Israël. “Son voyage visait ainsi à marquer le retour de la France au Proche-Orient”.Lire la suite sur israelvalley.com