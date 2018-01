Discours intégral du vice-président Mike Pence à la Knesset (en français)

Le vice-président Mike Pence a prononcé un discours d’une rare chaleur envers l’Etat d’Israël. Les mots qu’il a prononcés, empreints de sionisme et de références bibliques ont provoqué plusieurs « standing ovations » et sont de nature à faire pâlir bien des députés israéliens et des journalistes ou « experts » qui n’ont cessé de minimiser l’importance de cette visite voire de montrer du dédain pour sa propre personne depuis quelques jours. Lire la suite sur tel-avivre.com