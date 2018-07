Discours célèbre de Hollande : « Que la Vie et la Paix soient sur le peuple d’Israël ».

Monsieur le Président de l’État d’Israël, Cher Shimon Pérès,

Monsieur le Premier Ministre, Cher Benyamin Netanyahou,

Monsieur le Président de la Knesset,

Madame le Chef de l’opposition,

Mesdames et Messieurs les Députés,

Je vous remercie, sincèrement, pour l’honneur que vous me faites, que vous faites à la France, en me permettant de m’exprimer, ici, devant votre assemblée, la Knesset qui est à la fois le symbole et l’incarnation de la démocratie israélienne, qui rassemble ici toutes les sensibilités que votre pays compte en son sein.

Ma présence ici me permet de saluer votre État pour le 65eme anniversaire de sa déclaration d'indépendance, Israël.