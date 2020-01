Devinez la nouvelle accusation des Palestiniens contre Israël

Comme il est de coutume de blâmer Israël par défaut, l’Autorité palestinienne s’est précipitée et a accusé Israël d’avoir «inondé les terres civiles de l’est de Gaza»:

Le quotidien officiel de l’Autorité palestinienne a même proposé «un témoin oculaire» qui aurait déclaré qu’Israël «avait délibérément ouvert… des barrages et des gouttières d’eau de pluie, ce qui a provoqué l’inondation de centaines de dunams de blé, d’orge, de légumineuses et d’autres cultures».

Ce «témoin oculaire» doit avoir une vision extraordinaire car Israël ne possède pas de barrages dans le sud d’Israël qui peuvent être ouverts!

Ce n’est pas la première fois que les Palestiniens diffusent cette diffamation. En 2015, Al-Jazeera a imprimé les fausses déclarations de sources palestiniennes selon lesquelles Israël avait délibérément inondé Gaza en ouvrant des barrages présumés. Mais réalisant qu’Israël n’a pas de tels barrages, Al-Jazeera a retiré les revendications le lendemain.

Titre: « C’est la troisième fois: l’occupation inonde les terres civiles de l’est de Gaza »

Des témoins oculaires ont déclaré que l’occupation a délibérément ouvert – pour la troisième fois en une semaine – des barrages et des gouttières d’eau de pluie, ce qui a provoqué l’inondation de centaines de dunams de blé, d’orge, de légumineuses et d’autres cultures … Il convient de noter que les autorités d’occupation ont ouvert les barrages à deux reprises au début et au milieu de la semaine dernière, et que leurs avions ont aspergé les cultures agricoles de substances nocives, ce qui a entraîné leur destruction. » [Journal officiel de l’Autorité palestinienne Al-Hayat Al-Jadida , 19 janvier 2020]