Devine qui vient nous faire rire à Tel-Aviv ?

A ne rater sous aucun prétexte : Le 1er Festival du rire de Tel-Aviv.

Il serait vraiment dommage de ne pas cautionner le meilleur de cette nouvelle génération d’humoristes français capable de remplir des salles entières à chacune de leur prestation en France, ces jeunes talents qui « oseront » sauter le pas, ces hommes et femmes qui viendront tout exprès pour nous francophones, animer le 1er Festival du rire d’Israël les 8 & 9 juillet prochains.

Faire rire sur scène à Tel-Aviv pour la première fois !

Ainsi nous pourrons applaudir Jeff Panacloc (et sa marionnette Jean-Marc), Laura Laune, (Baby Doll au verbe agrémenté de bons vieux gros mots bien grivois), Waly Dia, (capable de s’imposer au « Jamel Comedy Club » ), Donel Jacks’man, ( et son quotidien vu au travers d’un prisme pointu et satirique ) Alex Ramires, (décidé à être lui-même), Sebastian Marx, (spécialiste des embûches de la Francisation ) et…

Lamine Lezghad, un homme comme on aimerait n’avoir que des ennemis de son espèce, un humoriste humaniste dont la vidéo ci-après justifie à elle seule que nous fassions la démarche de nous propulser hors de notre chez-nous aussi confortable soit-il !

Un homme qui prend le risque d’être montré du doigt, de devenir la cible d’insultes comme ce fut le cas par exemple sur le site du Cheikh Yassine, (un site qui existe toujours), après avoir annoncé sa participation à ce fameux festival.

L’humoriste franco-algérien a révélé avoir reçu des milliers de messages et « des insultes dans tous les sens : t’es un collabo ! Vendu ! Sioniste ! » suite à l’annonce de sa prochaine visite dans l’État hébreu.

Un « HUMAIN » comme on aimerait en voir plus souvent ! Un « HOMME BIEN » même et surtout quand on n’est pas du même bord !