Ce dimanche, 28 Iyar, nous fêterons Yom Yeroushalayim, le jour de la libération de toute la partie est de la ville lors de la guerre des Six Jours. A partir de cette date, le peuple juif a enfin retrouvé sa capitale unifiée et, depuis, il ne relâche pas la garde pour la protéger et la conserver intacte.