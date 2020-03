L’hôpital Wolfsohn et le ministère de la Santé ont annoncé un second décès dû au virus du Corona. Il s’agit d’une femme de 67 ans qui était hospitalisée et sous respiration artificielle au département des soins intensifs. L’équipe médicale a précisé que la défunte souffrait de graves antécédents médicaux, ce qui a aggravé son état.Lire la suite sur lphinfo.com