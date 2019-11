Deux versions : « Lyonmag » et l’affaire des bagages à l’aéroport Saint-Exupéry

Coolamnews reproduit in extenso les deux articles parus hier dans Lyonmag.com. Le premier relate le point des vu des voyageurs alors que le second ci-après, recueille la version des bagagistes. Nul ne connait pour l’instant les raisons qui ont poussé les bagagistes à préférer décharger les bagages d’un avion arrivé après le vol Transavia en provenance de Tel Aviv.

Quand aux passagers de ce vol qui, excédés par l’attente, en sont venus aux mains avec les bagagistes, ils ont fourni l’unique argument qui plaide en leur défaveur. Espérons que l’enquête dépéchées par les services de l’aéroport lèvera enfin le voile sur les retards à répétion dans la livraison des bagages sur les vols en provenance de Tel-Aviv.

La version des bagagistes (Lyonmag.com)

Ce mardi matin, les bagagistes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ont appris que l’altercation survenue ce dimanche avec des voyageurs avait été publiée par la presse lyonnaise. D’un côté on bagagiste

Avec le point de vue de ces derniers, dont certains les accusaient à demi-mot d’antisémitisme en faisant exprès de retarder la livraison des bagages venant de vols en provenance d’Israël. En l’occurrence Tel Aviv pour cet avion.

Selon Atef Ben Hamouda, délégué syndical d’UNSA, le retard dans la livraison des bagages n’était absolument pas volontaire. « Un collègue était en train de décharger des bagages d’un vol Air Algérie quand il a vu débarquer une dizaine de personnes en furie, qui se saisissaient des valises en pensant que c’étaient les leurs. Il leur a demandé de retourner dans l’aéroport car elles n’avaient pas le droit d’être ici après avoir forcé une porte aimantée. Elles lui ont fracturé le doigt, il est arrêté jusqu’au 25 novembre. Une collègue a ensuite été étranglée. Les deux vont porter plainte », nous indique-t-il.

« C’est déjà la deuxième intrusion sur les pistes après l’épisode de la voiture folle (en septembre 2018 ndlr). On ne se sent plus en sécurité », regrette Atef Ben Hamouda, qui trouve « choquant de passer pour des antisémites ».

« Cela n’a rien à voir avec la provenance des vols et des bagages. C’est un problème de sous-effectif. Les passagers des vols d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, ils attendent comme les autres », nous indique un autre bagagiste lyonnais. Ce soir-là, de nombreux avions sont arrivés dans la soirée, et la situation était difficilement gérable pour les quelques bagagistes dépêchés sur les pistes.

Ci dessous, le premier article qui présentait la version des voyageurs paru un peu plus tôt le même jour…. Certains bagagistes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry profitent-ils de leur position pour faire passer un message politique ?