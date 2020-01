Deux israéliens ont espionné pour le compte du Hamas lors de la dernière attaque de roquettes qui a touché Israël, ont révélé le Shin bet et la police israélienne.

En cause, Rami al-Amudi et Rajab Decha de Lod. Tous deux sont accusés de trahison et d’appartenance à une organisation terroriste.Lire la suite sur tel-avivre.com