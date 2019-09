Deux députés arabes israéliens célèbrent un terroriste

Encore une incohérence de l’hyper-démocratie israélienne. Deux députés arabes de la Knesset s’affichent avec la famille d’un terroriste. L’ex-détenu vient de purger une longue peine dans les prisons israéliennes.

Milaan Khatib n’est pas un enfant de cœur. Il a été reconnu coupable d’intelligence avec le Hezbollah pro-iranien. Il avait notamment fourni à la milice chiite, des informations sur la sécurité entourant Shimon Pérès, alors président de l’Etat d’Israël. Des faits qui ne semblent pas déranger ces députés arabes .

Au cours de son interrogatoire, il avait reconnu être l’un des maillons d’une cellule qui planifiait à l’époque, un attentat contre le président. Sept années plus tard, Khatib est sorti de prison. Pour fêter l’événement, un ex-député arabe israélien est présent. Il s’agit de Bassel Ratas du parti Balaad. Sur la photo publiée sur les réseaux sociaux arabes, on le voit danser avec un parent de Milaan Khatib le jour de sa remise en liberté.

Le député Ratas (en fonction jusqu’en 2017 à la Knesset) a récemment défrayé la chronique. En décembre 2016, il a été privé de son immunité diplomatique et arrêté. Il venait de fournir, vidéo à l’appui, des téléphones portables et des cartes SIM à des détenus palestiniens condamnés pour terrorisme. Aussi, l’ex député a purgé une peine de deux ans d’emprisonnement pour ce crime.

Le député arabe Ahmed Tibi chez la famille du terroriste

Quant au second député, c’est l’un des plus anciens élus arabes de la Knesset. Ahmed Tibi, lui aussi du parti Balaad, avait régulièrement rendu visite à la famille du terroriste. Ainsi, sur cette photo prise en 2013, on le voit en visite de solidarité aux côtés des proches de Milaan Khatib. Ce dernier venait d’être reconnu coupable et condamné par la justice israélienne. Motif ? Complicité active avec une cellule terroriste qui avait planifié l’assassinat du président de l’Etat d’Israël.

Question à mille Euros: Connaissez-vous une autre démocratie où des députés peuvent s’afficher publiquement et venir danser avec la famille d’un condamné, reconnu coupable d’avoir voulu assassiner le président de cette même démocratie ? Cherchez bien et prévenez-nous… enfin, si toutefois vous trouvez !