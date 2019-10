Deux cousins se retrouvent à Tel-Aviv, 75 ans après la Shoah

Morris Sana, âgé de 87 ans, et Simon Mairowitz, âgé de 85 ans, ont vécu au début de la guerre en Roumanie. Ils n’étaient pas seulement des cousins, mais également des amis. Craignant les nazis, leurs familles ont fui le pays.

Les cousins ​​ont grandi en supposant que l’autre avait été tué dans un camp de concentration pendant la guerre. Sana a émigré en Israël, Mairowitz au Royaume-Uni. Une nièce et la fille de Sana ont découvert via Facebook que Mairowitz était toujours en vie.

Les deux hommes se sont donnés rendez-vous à Tel-Aviv la semaine dernière. Morris et Simon se sont enlacés et ont fondu en larmes.

After Nazis invaded Romania during the Holocaust, these cousins were separated and thought they were both killed. Now, 75 years, they’re seeing each other again for the first time. ❤️ pic.twitter.com/X7tElwMnSa

— People (@people) 25 septembre 2019