La normalisation entre Israël et les Emirats décolle en trombe: la compagnie aérienne « Itihad Airways » a déjà ouvert une représentation officielle en Israël, et la compagnie « Emirates », la plus importante des Emirats, va la suivre très prochainement. Les liaisons Tel-Aviv-Abou Dhabi et Tel-Aviv-Dubaï pourront commencer dans quelques mois.Lire la suite sur lphinfo.com