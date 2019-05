.

Hier dimanche 19 mai, sept ans après l’attentat antisémite le plus sauvage du début du second millénaire en France, Anne Hidalgo et Nicolas Sarkozy ont inauguré deux allées du square Sainte-Odile du 17e arrondissement de Paris en hommage aux enfants tués dans l’école toulousaine: l’allée Myriam-Monsonégo et l’allée Arié et Gabriel Sandler. Lire la suite sur tel-avivre.com