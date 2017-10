Les 29 et 30 septembre 1941 fut commis le plus grand massacre par balles de Juifs par les sinistres SS des Einzatzgruppen nazis en Russie. On estime à près de 34.000 Juifs qui furent abattus par les nazis et leurs collaborateurs locaux durant ces deux jours au bord du ravin de Baby Yar près de Kiev. […] Lire la suite sur lphinfo.com