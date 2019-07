Face aux provocations et l’agressivité iraniennes dans le détroit d’Ormuz, les Américains ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Le secrétaire d’Etat US Mike Pompeo a annoncé que les Etats-Unis vont former une coalition militaire navale qui accompagnera chaque navire qui traversera le détroit. Les forces navales américaines en constitueront l’élément central.lire la suite sur lphinfo.com