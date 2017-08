Désinfos. Mensonges sur les coûts de mariage en Israël. Nos conseils.

Tel-Aviv (Eyal Shmulik). « A Paris, un repas chez un traiteur correct revient à environ 100 euros par invité. En Israël, pour 90 euros par personne, on peut avoir le repas, la salle, et parfois même le DJ, le photographe ou la houppa », déclare une jeune mariée à un excellent journal francophone israélien. Cet avis de la mariée est aberrant et ne correspond pas à la réalité. A savoir :

Pour un mariage en Israël les coûts sont au final très proche, parfois plus élevés, de ceux d’en France, car la spécialité des loueurs de salle de mariage israéliens est à 90% le paiement de frais supplémentaires à la dernière minute juste avant la cérémonie. Des coûts cachés énormes attendent les naïfs qui croient qu’en Israël les salles sont dirigées par des philanthropes. Pour duper les jeunes mariés Français tout est bon !