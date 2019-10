Des tunnels secrets des Templiers découverts en Israël

L’ordre du Temple était l’un des ordres militaires et religieux les plus importants de l’histoire. Il est issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge et les membres étaient appelés les Templiers. Leur empreinte sur l’histoire reste fascinante. Dans le cadre d’un nouveau documentaire, le Dr Albert Lin de National Geographic a exploité les dernières technologies archéologiques en Israël afin d’enquêter sur l’un des sites les plus importants des Templiers…….Détails et vidéo……..