Des tests de dépistage « Made in Israel »!

Le ministère de la Santé a autorisé la fabrication de tests de dépistage du Corona mis au point par la compagnie Novamed Ltd basée à Jérusalem. Dans un premier temps, 5000 pièces seront produites par jour dès dimanche. Le ministre de la Santé Yaakov Litzman ainsi que le Prof. Itamar Grouto, directeur-général adjoint du ministère de la Santé ont félicité les fonctionnaires du ministère ainsi que les ingénieurs et chercheurs de Novamed pour la rapidité de cette découverte. Le directeur-général adjoint du ministère de la Santé , Moshé Bar Simantov a demandé aux laboratoires israéliens de ne pas se contenter de cette percée et de continuer à chercher des solutions pour accroître les possibilités de dépistage.Lire la suite sur lphinfo.com