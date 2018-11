Des tags antisémites sur la maison du maire de Brumath en Alsace

Des tags antisémites ont été découverts sur la maison d’Etienne Wolf, maire de Brumath (dans le Bas-Rhin) dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris de l’AFP. Ce vendredi 9 novembre, entre minuit et 5h du matin, la maison du maire également vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin a été recouverte d’inscriptions racistes et antisémites.

.

» J’allais tranquillement chercher mon journal comme tous les matins à 5h30 et je me suis aperçu que les façades de ma maison étaient toutes taguées sur deux mètres de haut », a expliqué à l’AFP Etienne Wolf. « Marx = Jude » à côté d’une croix gammée, « Le préfet juif Marx, on ne veut plus de migrants », « Migrant raus » ou encore « Élus alsaciens = vendus ».Lire la suite sur tel-avivre.com