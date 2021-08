Des Syriens mouchent des Arabes de Jérusalem : « Honte à vous vous vivez dans un paradis »

(Vidéo) La scène se déroulait en janvier 2017 à l’université hébraïque de Jérusalem. La guerre civile en Syrie faisait la une de l’actualité. Des membres de l’opposition syrienne invités par l’institut Truman donnent une conférence lorsque soudain des femmes arabes israéliennes se revendiquant « Palestiniennes » se mettent à chahuter et empêchent les invités de poursuivre. « Par votre présence, vous donnez une légitimité à l’entité sioniste » hurlent les protestataires.

Jérusalem 2017. Devant les quolibets, les représentants de l’opposition syrienne ne se démontent pas et rétorquent : « Vous vivez ici dans un paradis, vous devriez être reconnaissantes. Il y a des choses beaucoup plus importantes que de parler de votre situation. Vous devriez avoir honte ! » Les deux femmes n’ont pas demandé leur reste et ont quitté la salle.