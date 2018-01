Des startups israéliennes luttent contre l’insuffisance cardiaque.

Affectant plus de 15 millions de patients en Europe et aux États-Unis, l’insuffisance cardiaque est associée à des coûts de santé extrêmement élevés et reste le plus grand besoin clinique non satisfait dans le monde cardiovasculaire.

Deux startups israéliennes travaillant sur des solutions à ce problème massif ont été parmi les trois finalistes du concours Shark Tank Innovation de la Fondation de recherche cardiovasculaire qui s’est tenu à la conférence TCT à Denver, au Colorado. Lire la suite sur israelvalley.com