Des soldats turcs tabassent les hommes du Hezbollah (Vidéo)

Soldats turcs contre Hezbollah. Qui est avec qui et qui combat qui ? Dans le nord de la Syrie, l’armée turque est actuellement aux prises avec l’armée régulière syrienne soutenue par le Hezbollah et donc l’Iran. Par ailleurs, la Russie demande à Ankara des explications sur les récents combats qui ont fait des dizaines de victimes parmi les troupes syriennes et leurs alliés. Ces derniers s’en prennent aux turcs dont les soldats tombent également par dizaines.

Vous avez dit zizanie ?

#Turkish army beating the shit out of hezbollah terrorists in #Syrian borders. #Hezbollah killed hundreds of thousands of Syrians in the last 8 years. #Turkey #Syria pic.twitter.com/nlGUEPRYQD

