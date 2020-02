Des scientifiques israéliens ont fait pousser des dattiers à partir de graines vieilles de 2000 ans !

C’est un vrai retour dans le passé que nous proposent des scientifiques. En Israël, ils ont en effet récupéré des graines de dattiers vieilles de 2000 ans. Celles-ci ont été découvertes sur des sites archéologiques dans le désert de Judée, comme Massada et les grottes de Qumrân. Les scientifiques ont ensuite planté 32 de ces graines. Bilan : ils ont réussi à faire pousser six arbres, à partir de graines baptisées Adam, Jonah, Uriel, Boaz, Judith et Hannah……Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael