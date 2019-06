Des S-400 russes pour assurer la défense de l’Iran?

Au beau milieu des tensions avec les Etats-Unis, Téhéran envisage la possible invitation d’une puissance étrangère à renforcer sa sécurité nationale contre les attaques aériennes. «Nous sommes actuellement confrontés à des menaces très explicites. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de la défense aérienne de notre pays, nous envisageons d’utiliser le potentiel étranger en plus de nos capacités nationales “, a déclaré le président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, mercredi 19 juin, quand on lui a demandé si l’Iran était prêt à racheter des équipements russes 400s.Lire la suite sur jforum.fr