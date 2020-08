Des relations économiques et hightech entre le Soudan et Israël?

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo doit se rendre au Soudan et à Bahreïn dans les prochains jours, lors d’un voyage officiel au Proche-Orient qui commence en Israël ce lundi, en vue d’une normalisation des relations entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes. Le Soudan fait partie des pays qui seraient sur le point de signer un accord de normalisation avec Israël, semblable à l’accord conclu entre l’Etat hébreu et les Émirats arabes unis il y a quinze jours.Lire la suite sur israelvalley.com