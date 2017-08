Des nouvelles du métro de Tel-Aviv…

Le métro est de Tel-Aviv entrera en fonction en octobre 2021 et desservira Peta’h Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Tel-Aviv et Jaffa. Il constituera un complément aux lignes de bus existantes et permettra de décongestionner le trafic particulièrement dense à Tel-Aviv….

Le suivi de la ligne de métro actuellement construite à Tel-Aviv sera assuré par Egged et secondé par les firmes chinoises Shenzhen Metro et CCECC. Egged est la principale compagnie de bus opérant en Israël avec 37% des transports publics. Le contrat entre Egged et le constructeur de la ligne, la société NTA, a une validité prévue de dix ans. La ponctualité sera l’un des points forts du nouveau métro. NTA exige que la fréquence des rames soit de 3 minutes et demie aux heures de pointe.