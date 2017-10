Des musulmans palestiniens et israéliens vont aux Etats-Unis pour combattre BDS !

Une équipe composée de minorités israéliennes, se prépare à entreprendre un voyage aux Etats-Unis et en Europe dans le cadre d’un effort concerté pour démystifier les campagnes racistes et anti-israéliennes circulant sur les campus universitaires.

Originaire de différents endroits du pays, les participants expriment leur conviction commune qu’Israël leur offre des chances égales.

Exprimant leur amour et leur foi en l’Etat, ils sont déterminés à diffuser leur message et à contrer les campagnes de diffamation contre Israël qui ont imprégné les campus universitaires, souvent dirigés par le mouvement Boycott, Désinvestissements et Sanctions (BDS). Lire la suite sur jssnews.com