Des milliers d’Israéliens vont passer les fêtes de Pessah dans le Sinaï égyptien.

Des milliers d’Israéliens prévoient de passer les fêtes de Pessah dans le Sinaï égyptien alors que le Bureau national de lutte contre le terrorisme avertit à nouveau le public de menaces terroristes. Moins chère qu’Eilat et plus authentique, la région très prisée des touristes pourrait être propice à des enlèvements et attaques terroristes et les autorités israéliennes appellent ses ressortissants à rester en Israël. (Communiqué publié en Israël)Lire la suite sur israelvalley.com